Ucraina, lo sfogo dell’ex premier russo Kasyanov: non riconosco più Putin (Di lunedì 13 giugno 2022) È stato il primo capo del governo di Vladimir Putin. Ma anche nei suoi peggiori incubi, Mikhail Kasyanov non avrebbe potuto immaginare che il suo ex leader si imbarcasse nell'invasione dell'Ucraina. "Il Putin che conoscevo era diverso", ha detto Kasyanov in un'intervista video con l'Afp in cui ammonisce: "se cade l'Ucraina i prossimi a rischiare saranno i paesi baltici". Mikhail Kassianov, primo ministro russo dal 2000 al 2004 prima di passare all'opposizione, stima che la guerra potrebbe durare fino a due anni, ma crede ancora che la Russia un giorno tornerà su un "percorso democratico". A 64 anni, l'ex ministro di Vladimir Putin, che ha lavorato per il riavvicinamento tra Mosca e i Paesi occidentali, spiega che non pensava, come molti russi, che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 giugno 2022) È stato il primo capo del governo di Vladimir. Ma anche nei suoi peggiori incubi, Mikhailnon avrebbe potuto immaginare che il suo ex leader si imbarcasse nell'invasione dell'. "Ilche conoscevo era diverso", ha dettoin un'intervista video con l'Afp in cui ammonisce: "se cade l'i prossimi a rischiare saranno i paesi baltici". Mikhail Kassianov, primo ministrodal 2000 al 2004 prima di passare all'opposizione, stima che la guerra potrebbe durare fino a due anni, ma crede ancora che la Russia un giorno tornerà su un "percorso democratico". A 64 anni, l'ex ministro di Vladimir, che ha lavorato per il riavvicinamento tra Mosca e i Paesi occidentali, spiega che non pensava, come molti russi, che ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? 'Perché l'avete chiamata così?'. Lo sfogo di #Capuozzo sulla propaganda in #Ucraina (VIDEO)?? - TuttoSuRoma : Vasco Rossi al Circo Massimo si sfoga contro la guerra in Ucraina - tempoweb : 'F**k the war'. Lo sfogo di Vasco Rossi contro la guerra #ucraina #vascorossi #12giugno #circomassimo… - MilaVolani : @nonelarena @alesallusti Giletti ricorda a Sallusti quanti civili donne e bambini sono stati uccisi nel Donbass LA… - AugustoTocchi : @vonderleyen Von der Leyen in visita in ucraina prima di dare sfogo alla sua flatulenza fognaria farebbe bene a ri… -