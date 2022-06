Sardegna, questa è una delle spiagge più belle d’Europa: dove si trova (Di lunedì 13 giugno 2022) La Sardegna è uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide spiagge, c’è anche una delle più belle d’Europa. LEGGI ANCHE:– Sardegna, la spiaggia ‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti “Scrigni di rara bellezza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata una delle più belle d’Europa, Cala Goloritzè. La spiaggia, che si trova nel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata dalla European Best Destination 2022 che ha identificato le 22 più ... Leggi su funweek (Di lunedì 13 giugno 2022) Laè uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide, c’è anche unapiù. LEGGI ANCHE:–, la spiaggia ‘inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti “Scrigni di rarazza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata unapiù, Cala Goloritzè. La spiaggia, che sinel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata dalla European Best Destination 2022 che ha identificato le 22 più ...

