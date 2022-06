SANREMO 2023: REGOLAMENTO, SERATE, CAST. AMADEUS: “UN RACCONTO EMOZIONANTE” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il REGOLAMENTO del 73° Festival della Canzone Italiana, il quarto firmato AMADEUS nella veste di Direttore Artistico e Conduttore, anticipa i tempi. La scelta di pubblicarlo a giugno conferma che AMADEUS è già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale, come spiega lui stesso: L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un RACCONTO EMOZIONANTE della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati. Il CAST, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro appeal radiofonico. SANREMO ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 giugno 2022) Ildel 73° Festival della Canzone Italiana, il quarto firmatonella veste di Direttore Artistico e Conduttore, anticipa i tempi. La scelta di pubblicarlo a giugno conferma cheè già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale, come spiega lui stesso: L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori undella musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati. Il, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro appeal radiofonico....

