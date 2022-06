Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, #Matic è arrivato in Italia - DiMarzio : #Roma, domani l'arrivo di Nemanja #Matic - cmdotcom : #AsRoma , dopo #Matic è il turno di #Frattesi : chiusura in settimana - CalcioOggi : Roma, Matic sbarcato a Ciampino VIDEO Selfie con i tifosi e visite - Corriere dello Sport - Sardanapalooo : RT @cmdotcom: #AsRoma , dopo #Matic è il turno di #Frattesi : chiusura in settimana -

- Nemanjaè pronto a cominciare l'avventura alla. Il centrocampista serbo questa mattina alle 10.15 è sbarcato all'aeroporto di Ciampino: insieme a lui la famiglia (la moglie ...Commenta per primo Nel giorno dic'è aria di un altro colpo in casa. E il nuovo acquisto potrebbe arrivare da… Mönchengladbach. Dove domani (martedì) si gioca Germania - Italia e da dove Davide Frattesi ...Nel giorno di Matic c’è aria di un altro colpo in casa Roma. E il nuovo acquisto potrebbe arrivare da… Mönchengladbach. Dove domani (martedì) si gioca Germania-Italia e da dove Davide Frattesi prender ...Mercato Roma – Matic domani a Trigoria per la firma del contratto - A.S. Roma - L’ AS Roma è pronta per ufficializzare il suo primo acquisto per la stagione 2022-23. ... - Marione.net - La ControInfor ...