Roma, gli spacca una bottiglia in testa e poi gli mozza un dito: la compagna furiosa per un flirt (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma. Le persone intorno, i clienti e la paura davanti alla sua reazione, non le hanno di certo impedito di proseguire con la sua vendetta, né di farla desistere dai suoi chiari intenti violenti nei confronti del suo malcapitato compagno. Aggredisce il compagno per un presunto flirt con un'altra donna Gli occhi impauriti di quanti hanno assistito alla tremenda scena raccontano la storia di un'aggressione avvenuta all'improvviso all'interno di un minimarket da parte di una donna, per un presunto scatto di gelosia: era convinta che il compagno la tradisse con un'altra donna. La dinamica vicino alla stazione Termini Il fatto è accaduto all'interno di un minimarket nei pressi di Castro Pretorio, precisamente in via Magenta, nella serata di venerdì scorso, 10 giugno. Erano più o meno le 20.30 quando sono intervenuti i Carabinieri per ...

