Referendum | Gori accusa la Lega | ' Anche loro hanno scommesso sul flop'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il sindaco di Bergamo Giorgio, figura di spicco del Pd, ha analizzato ildelsulla Giustizia in un'intervista a La Stampa. Per, è stata la stessaa scommettere sul ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Giorgio Gori: 'Anche la Lega ha scommesso sul fallimento del referendum' - ivanscalfarotto : “In viaggio per Itaca” speciale referendum. In questo episodio la seconda di due conversazioni sul voto di domenic… - globalistIT : - bezzifer : Giorgio Gori: “Anche la Lega ha scommesso sul fallimento del referendum” - andfranchini : Giorgio Gori: 'Anche la Lega ha scommesso sul fallimento del referendum' - HuffPost Italia -

Secondopoi 'si arriva alperché il Parlamento non ha fatto il suo lavoro. Ora però la responsabilità torna alle forze politiche: chi diceva che queste cose si fanno in Parlamento a ...Secondopoi 'si arriva alperché il Parlamento non ha fatto il suo lavoro. Ora però la responsabilità torna alle forze politiche: chi diceva che queste cose si fanno in Parlamento a ..."La cosa paradossale è che tra chi ha scommesso sul fallimento del referendum annovero alcuni dei promotori: penso alla Lega, che dopo la raccolta delle firme non ha fatto poi molto, a conferma che la ...Il sindaco di Bergamo ed esponente del Pd: "C'è stata una cappa di silenzio, se ne è parlato pochissimo". Il partito di ...