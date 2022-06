Referendum giustizia senza quorum, oggi spoglio amministrative 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Referendum sulla giustizia senza quorum mentre inizia oggi alle 14 lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative 2022. L’affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del 60,12%. Il flop dei Referendum è stato segnato da un’affluenza rimasta ieri per tutto il giorno sotto il 20% e ora intorno al 20,8. I cinque quesiti – sull’abolizione della legge Severino, sulla limitazione della custodia cautelare, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sul voto dei membri laici dei Consigli giudiziari nella valutazione dei magistrati, sull’abolizione della raccolta firme per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –sullamentre iniziaalle 14 lodelle schede delle elezioni. L’affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del 60,12%. Il flop deiè stato segnato da un’affluenza rimasta ieri per tutto il giorno sotto il 20% e ora intorno al 20,8. I cinque quesiti – sull’abolizione della legge Severino, sulla limitazione della custodia cautelare, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sul voto dei membri laici dei Consigli giudiziari nella valutazione dei magistrati, sull’abolizione della raccolta firme per ...

Pubblicità

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - senborgonzoni : “Qualcuno ha lottato per il tuo diritto di voto. Usalo.” #Referendum #giustizia #voto #comunali #SBAnthony - VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - CeccoAnd : @Fabiodeciuceis Perché pensi che l' eutanasia sia una questione da sì e no? E sulla giustizia pensi che i referend… - Mario3195972111 : RT @TgLa7: ??#Referendum Giustizia: #affluenza parziale dell'11,55% alle ore 19?? -