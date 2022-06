Presidenti e scrutatori assenti, caos ai seggi a Palermo: la Procura apre un fascicolo, 200 persone segnalate (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono oltre 200 le persone segnalate alla Procura di Palermo dopo il caos ai seggi di ieri nel capoluogo siciliani, con decine di sezioni rimaste chiuse per ore perché Presidenti e scrutatori non si sono presentati. I pm, coordinati dal Procuratore aggiunto Sergio Demontis, hanno aperto un’inchiesta per accertare la legittimità o meno delle rinunce agli incarichi, molte delle quali sarebbero arrivate a poche ore dal voto. I reati ipotizzati sono l’interruzione di pubblico servizio, il rifiuto di atti d’ufficio e la violazione di una legge elettorale del 1960. Domenica mattina alle 7, orario di apertura dei seggi, nonostante 64 sostituti Presidenti trovati la sera precedente, una cinquantina di sezioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono oltre 200 lealladidopo ilaidi ieri nel capoluogo siciliani, con decine di sezioni rimaste chiuse per ore perchénon si sono presentati. I pm, coordinati daltore aggiunto Sergio Demontis, hanno aperto un’inchiesta per accertare la legittimità o meno delle rinunce agli incarichi, molte delle quali sarebbero arrivate a poche ore dal voto. I reati ipotizzati sono l’interruzione di pubblico servizio, il rifiuto di atti d’ufficio e la violazione di una legge elettorale del 1960. Domenica mattina alle 7, orario di apertura dei, nonostante 64 sostitutitrovati la sera precedente, una cinquantina di sezioni ...

