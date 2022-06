Per volare negli USA non serve più il tampone negativo: ultim’ora (Di lunedì 13 giugno 2022) negli Stati Uniti è stato abolito l’obbligo di tampone negativo per i viaggiatori internazionali. Resta però il vaccino come misura fondamentale per entrare nel Paese. Bye bye tampone Covid per chi viaggia negli Stati Uniti. Da domenica 12 giugno è stato infatti abolito l’obbligo di esibire la negatività per tutti i viaggiatori internazionali che voglio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 13 giugno 2022)Stati Uniti è stato abolito l’obbligo diper i viaggiatori internazionali. Resta però il vaccino come misura fondamentale per entrare nel Paese. Bye byeCovid per chi viaggiaStati Uniti. Da domenica 12 giugno è stato infatti abolito l’obbligo di esibire la negatività per tutti i viaggiatori internazionali che voglio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

Lalaura1975 : @GiuGiuLolaLove E quindi ti sei allontanata da lei 8nvece che sostenerla. Ma che discorso è? Sai che è difficile il… - GiuGiuLolaLove : Mi sono allontanata da J e mi dispiace però io al GF ho votato per LEI non per le sorelle e vedere che dopo mesi no… - el_marrano : @silvia29luglio Quella tipa con le gambe per aria l’ho fatta volare via io ???? - infoitsport : Vlahovic: 'Segnare è come volare. Vivo per il gol e senza quell'emozione sarei vuoto' - stoabestemmia : @petroglio @_Barfolomew_ Mi spiace un po' per (quelle) vittime civili (80 anni fa, una guerra in corso ecc..) ma tu… -