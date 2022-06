Palermo, II proiezione Rai: Lagalla 45,7%, Miceli 27,4% (Di lunedì 13 giugno 2022) A Palermo si conferma nella seconda proiezione Opinio-Rai (copertura campione statistico al 18 per cento) la leadership di Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, stimato al 45,7 per cento. In base alla legge elettorale locale il 40 per cento è sufficiente per vincere al primo turno.Seguono Franco Miceli (campo largo centrosinistra+M5S) al 27,4 per cento. Terzo il centrista Fabrizio Ferrandelli (Azione - +Europa), al quale il campione assegna per ora un potenziale 15,8 per cento. Quarta Rita Barrera, candidata di Potere al Popolo e di una lista civica, stimata al 5,6 per cento. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 giugno 2022) Asi conferma nella secondaOpinio-Rai (copertura campione statistico al 18 per cento) la leadership di Roberto, candidato del centrodestra, stimato al 45,7 per cento. In base alla legge elettorale locale il 40 per cento è sufficiente per vincere al primo turno.Seguono Franco(campo largo centrosinistra+M5S) al 27,4 per cento. Terzo il centrista Fabrizio Ferrandelli (Azione - +Europa), al quale il campione assegna per ora un potenziale 15,8 per cento. Quarta Rita Barrera, candidata di Potere al Popolo e di una lista civica, stimata al 5,6 per cento.

