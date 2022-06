Open Fiber a caccia di 15mila persone per le reti in fibra (Di lunedì 13 giugno 2022) Le strategie della società per i cantieri nelle aree bianche, dove l'obiettivo è di quello di accelerare sui cantieri Leggi su wired (Di lunedì 13 giugno 2022) Le strategie della società per i cantieri nelle aree bianche, dove l'obiettivo è di quello di accelerare sui cantieri

Pubblicità

tvdigitaldivide : Scoppia la crisi in Open Fiber? Una grana in più per CDP - Key4biz : Scoppia la crisi in @OpenFiberIT? Una grana in più per @GruppoCDP - rafbarberio : L'EDITORIALE “Scoppia la crisi in #OpenFiber? Una grana in più per #CDP”. Il mood negli ambienti romani nei confron… - Profilo3Marco : RT @FratellidItalia: Tlc, Butti: Impegno di Open Fiber a guida cdp deludente - medicojunghiano : RT @Primaonline: Rossetti (Open Fiber): su Rete unica c’è volontà di tutti; manca manodopera -