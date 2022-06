Napoli | nuovo raid presso un ristorante devastato dalla ‘paranza’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Una rapina a due turisti che pranzavano al‘Cala la Pasta’ di via dei Tribunali a, locale nelle settimane scorse assaltato da un paranza di 30 giovani dopo che una moto lanciata a folle velocità aveva travolto Veronica, la moglie del titolare Raffaele Del Gaudio, ancora ricoverata in ospedale”. Lo denuncia Antonio Raio, presidente dell’Associazione commercianti AForcella che aggiunge: “Stupisce che l’azione criminale sia accaduta, ad ora di pranzo, e nei pressi di ‘Cala la Pasta’, via dei Tribunali 179,che dovrebbe essere vigilato, come abbiamo richiesto, dopo la coraggiosa denuncia del titolare”. “Quest’episodio si aggiunge, a quello di pochi giorni fa, ai danni di un 14enne che nell’opporsi alla rapina è stato ferito con un coltello”. “La parte bassa ...