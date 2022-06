Morte Omolade, calcio in lutto per la scomparsa dell’ex attaccante (Di lunedì 13 giugno 2022) Morte Omolade, il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante nigeriano, avvenuta nella giornata di oggi calcio in lutto per la Morte di Akeem Omolade, ex attaccante nigeriano che si è spento nella giornata di oggi a 39 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattina in una Peugeot a Ballarò, in Sicilia. Esclusa la Morte violenta al momento, visto che non è stata trovata traccia di lesioni. La redazione di calcionews24 si stringe alla famiglia di Omolade dopo la triste notizia. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022), il mondo delpiange lanigeriano, avvenuta nella giornata di oggiinper ladi Akeem, exnigeriano che si è spento nella giornata di oggi a 39 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattina in una Peugeot a Ballarò, in Sicilia. Esclusa laviolenta al momento, visto che non è stata trovata traccia di lesioni. La redazione dinews24 si stringe alla famiglia didopo la triste notizia. L'articolo proviene daNews 24.

