Manca il personale? Che si prendano stagisti! (Di lunedì 13 giugno 2022) La notizia la pubblica il Corriere della Sera, e il titolo già tradisce quello che a mio parere è il problema di fondo: “Ristorazione, Manca personale. Al via il progetto pilota: 100 studenti siciliani ‘assunti’ in Trentino“. Il progetto è – in sintesi – “un’intesa tra l’organismo datoriale FederTerziario, che si occupa di rappresentanza e formazione sui territori, e Hgv, associazione di aziende e realtà che operano nel turismo in Trentino Alto Adige“. Sintetizzando, quindi, Mancano i lavoratori in Trentino. Mancano, per la precisione, cuochi, camerieri e baristi. Quindi, si va a pescare in Sicilia, profondo sud Italia, per sopperire con gli studenti, con quelli dei corsi OIF per intenderci. personale tra i 15 e i 18 anni che andrà a sopperire alla carenza di figure professionali quando i percorsi ... Leggi su fmag (Di lunedì 13 giugno 2022) La notizia la pubblica il Corriere della Sera, e il titolo già tradisce quello che a mio parere è il problema di fondo: “Ristorazione,. Al via il progetto pilota: 100 studenti siciliani ‘assunti’ in Trentino“. Il progetto è – in sintesi – “un’intesa tra l’organismo datoriale FederTerziario, che si occupa di rappresentanza e formazione sui territori, e Hgv, associazione di aziende e realtà che operano nel turismo in Trentino Alto Adige“. Sintetizzando, quindi,no i lavoratori in Trentino.no, per la precisione, cuochi, camerieri e baristi. Quindi, si va a pescare in Sicilia, profondo sud Italia, per sopperire con gli studenti, con quelli dei corsi OIF per intenderci.tra i 15 e i 18 anni che andrà a sopperire alla carenza di figure professionali quando i percorsi ...

Pubblicità

Dicotomica02 : @valechindamo ?????? sì il concetto giusto peccato che manca proprio personale nella scuola - 68Ocram : RT @essenziale_it: Molte residenze sanitarie per anziani e disabili continuano a limitare gli incontri con i familiari. Il covid fa paura e… - AntonioAddis2 : RT @essenziale_it: Molte residenze sanitarie per anziani e disabili continuano a limitare gli incontri con i familiari. Il covid fa paura e… - Sandro_Russo74 : Molte residenze sanitarie per anziani e disabili continuano a limitare gli incontri con i familiari. Il covid fa pa… - andcapocci : RT @essenziale_it: Molte residenze sanitarie per anziani e disabili continuano a limitare gli incontri con i familiari. Il covid fa paura e… -