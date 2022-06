Macron rischia di perdere la maggioranza in Parlamento (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo un primo turno alle legislative in cui la sinistra è andata molto bene: il secondo turno sarà il 19 giugno Leggi su ilpost (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo un primo turno alle legislative in cui la sinistra è andata molto bene: il secondo turno sarà il 19 giugno

Pubblicità

ilpost : Macron rischia di perdere la maggioranza in Parlamento - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ???? ?? Elezioni in Francia _ È testa a testa tra Macron e Melenchon. Astensionismo record al 52,3% ?? - Agenzia_Italia : RT @Agenzia_Italia: ???? ?? Elezioni in Francia _ È testa a testa tra Macron e Melenchon. Astensionismo record al 52,3% ?? - Agenzia_Italia : ???? ?? Elezioni in Francia _ È testa a testa tra Macron e Melenchon. Astensionismo record al 52,3% ??… - francesco801004 : Legislative in Francia, Macron supera di un soffio Mélenchon (più 0,09), ma ora rischia di essere un presidente dim… -