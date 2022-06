LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini in fuga, plotone a oltre 4? (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Inizia il seconda categoria di Gempen (5,4 km al 4,6%). 15.08 80 km all’arrivo! 15.05 La situazione in corsa: Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) e Joel Suter (UAE Team Emirates) vantano 35” sugli altri attaccanti di giornata, Claudio Imhof (Swiss Cycling) si trova ad oltre un minuto. Il gruppo ha perso in questa fase, 4’30” il distacco dalla testa. 15.02 6 km all’attacco della salita di Gempen! 14.59 Guadagnano invece qualche secondo sul drappello dei battistrada Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) e Joel Suter (UAE Team Emirates). 14.56 Claudio Imhof (Swiss Cycling) ha perso qualche metro dai compagni di fuga. 14.53 Al termine del tramo di discesa che sta percorrendo la carovana lo scenario cambia e si inizia a salire! 88 i chilometri che mancano all’arrivo. 14.50 E’ ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Inizia il seconda categoria di Gempen (5,4 km al 4,6%). 15.08 80 km all’arrivo! 15.05 La situazione in corsa: Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) e Joel Suter (UAE Team Emirates) vantano 35” sugli altri attaccanti di giornata, Claudio Imhof (Swiss Cycling) si trova adun minuto. Il gruppo ha perso in questa fase, 4’30” il distacco dalla testa. 15.02 6 km all’attacco della salita di Gempen! 14.59 Guadagnano invece qualche secondo sul drappello dei battistrada Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) e Joel Suter (UAE Team Emirates). 14.56 Claudio Imhof (Swiss Cycling) ha perso qualche metro dai compagni di. 14.53 Al termine del tramo di discesa che sta percorrendo la carovana lo scenario cambia e si inizia a salire! 88 i chilometri che mancano all’arrivo. 14.50 E’ ...

Pubblicità

Quotidianinet : LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Martinez vola, 2’34” di vantaggio sugli inseguitori! - vicyago66 : @stevevicrn @theboss_1908 @LeggendaAmbros1 @_bando10 Dovrò partire per il giro d'italia. I divulgatori di cazzate v… - jiswanmin : non io che prendevo in giro marika perché non le davano mai ltb live e adesso mi ritrovo nella stessa situazione con run bts - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini in fuga c’è Leonardo Basso. Gruppo a 3’20” -… - KY00JIN : morendo dal ridere per come lo stiamo prendendo in giro non deve mai entrare su twitter durante le sue live -