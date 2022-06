Laura Cremaschi | il davanzale straborda | decollete esplosivo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ecco, reginetta del web di Avanti un altro e una delle donne più affascinanti che ci siano. Proviamo a saperne di più. Le voci su una storia d’amore, l’aspetto professionale dove è protagonista di un programma molto noto, il rapporto con Claudia Ruggeri e la passione per il calcio. Cerchiamo di conoscere meglio, donna di infinita bellezza e immenso fascino. InstagramIniziamo parlando dell’aspetto professionale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare la sua partecipazione, nel ruolo di tentatrice, a Temptation Island. Attualmenteè la reginetta del web di Avanti un altro, lo storico programma in onda su Canale cinque e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un reality dove ha stretto un legame di forte amicizia con ...