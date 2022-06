L’allarme degli 007 israeliani ai propri cittadini | lasciate ora la Turchia | rischio rapimenti e attentati

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il messaggio è forte e chiaro e arriva dal ministeroEsteri di Israele a cui gli efficientissimi Servizi segreti di Tel Aviv hanno recapitato un alert: iche si trovano indevono subito lasciare il Paese perché ci sono grossi rischi dida parte dell’Iran. Un allarme che non lascia dubbi. Gliche si trovano a Istanbul devono lasciare la città turca ”il prima possibile”, mentre idi Israele che hanno in programma di recarsi indevono cancellare i viaggi programmati, avverte il ministroEsteri israeliano Yair Lapid. Lapid ha parlato di gravi minacce alla sicurezza da parte dell’Iran. In particolare, il ministro ...