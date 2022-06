La candidatura di Mario Adinolfi è un flop clamoroso: il dato incredibile sul voto (Di lunedì 13 giugno 2022) L'Isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall'ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di Ventotene'. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa per Mario Adinolfi con Il Popolo della Famiglia “A Ventotene lo scontro tra bande rende impraticabile lo spazio democratico. Un voto al partito gay, nessun voto al Popolo della Famiglia, 500 voti alle due bande”, la reazione su Twitter il leader del Popolo della Famiglia. “Brutto segnale di controllo del voto, ma in alcune piccole realtà funziona così. Insisteremo perché l'isola cambi” la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) L'Isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall'ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di Ventotene'. Un soloè stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa percon Il Popolo della Famiglia “A Ventotene lo scontro tra bande rende impraticabile lo spazio democratico. Unal partito gay, nessunal Popolo della Famiglia, 500 voti alle due bande”, la reazione su Twitter il leader del Popolo della Famiglia. “Brutto segnale di controllo del, ma in alcune piccole realtà funziona così. Insisteremo perché l'isola cambi” la ...

Pubblicità

MarcoToth4 : RT @DarkLadyMouse: Zero voti per Mario Adinolfi a Ventotene. Apperò, ha riscosso più successo il video in cui nuota tutto ignudo che la su… - tempoweb : La candidatura di Mario #Adinolfi a #Ventotene è un flop clamoroso: zero voti ricevuti #elezioniamministrative2022… - FrancescoDeBen8 : RT @DarkLadyMouse: Zero voti per Mario Adinolfi a Ventotene. Apperò, ha riscosso più successo il video in cui nuota tutto ignudo che la su… - AlessandroVi69 : RT @DarkLadyMouse: Zero voti per Mario Adinolfi a Ventotene. Apperò, ha riscosso più successo il video in cui nuota tutto ignudo che la su… - AnnaritaNinni : RT @Yon_Yonson71: 'Uno straordinario esperimento politico' (Mario Adinolfi sulla candidatura di Zelger) 3%. Spiaze #elezioniamministrative2… -