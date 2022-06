Infortunio Olivera, parla l’ex medico De Nicola: “Vi dico quanto starà fuori” (Di lunedì 13 giugno 2022) Ore di preoccupazione in casa Napoli, a seguito dell’Infortunio rimediato dal neo-acquisto Mathìas Olivera. Il nuovo calciatore acquistato dagli azzurri è stato costretto a uscire nel corso dell’ultimo impegno con la sua Nazionale. Per fortuna, però, sembra essere scongiurato il peggio. Il classe ’97, come è stato ufficializzato dalla sua Nazionale uruguaiana, ha rimediato solo una distorsione al legamento interno del ginocchio sinistro con tempi di recupero relativamente limitati. Uscito anzitempo dalla partita col Panama, il Napoli può ora tirare un sospiro di sollievo per Mathìas Olivera, per il quale si temeva il peggio. Mathias Olivera (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images) Infortunio Olivera, De Nicola: ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Ore di preoccupazione in casa Napoli, a seguito dell’rimediato dal neo-acquisto Mathìas. Il nuovo calciatore acquistato dagli azzurri è stato costretto a uscire nel corso dell’ultimo impegno con la sua Nazionale. Per fortuna, però, sembra essere scongiurato il peggio. Il classe ’97, come è stato ufficializzato dalla sua Nazionale uruguaiana, ha rimediato solo una distorsione al legamento interno del ginocchio sinistro con tempi di recupero relativamente limitati. Uscito anzitempo dalla partita col Panama, il Napoli può ora tirare un sospiro di sollievo per Mathìas, per il quale si temeva il peggio. Mathias(Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images), De: ...

Pubblicità

infoitsport : Mathias Olivera tira un sospiro di sollievo dopo l'infortunio: 'Grazie a tutti per i messaggi' - infoitsport : Infortunio Olivera, De Nicola: '20-30 giorni di prognosi. Vi svelo cosa dicevo ai calciatori del Napoli' - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Uruguay, sospiro di sollievo per l’infortunio di #MathiasOlivera ?? Ecco la nota della Nazionale sulle condizioni d… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? - allgoalsnapoli : FOTO - 'Grazie a tutti per i messaggi', Olivera sorridente dopo le buone notizie sull'infortunio #forzanapolisempre… -