Incidente Ciao Darwin, parla il concorrente paralizzato dopo il Genodrome: "Bonolis? Non mi ha mai cercato!" Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo essere scivolato durante la prova del Genodrome, si confida tramite una lunga intervista per Il Corriere della Sera: "Bonolis? Mai sentito!". Da quel 17 aprile del 2019 sono passati più di tre anni e Paolo...

