Incidente A4 | muore calciatore dodicenne

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 13 giugno 2022) Non ce l'ha fatta ilche, domenica sera 12 giugno 2022, era rimasto coinvolto in unsulla A4. Arrivato in ospedale in condizioni particolarmente gravi, si è avuta notizia della sua morte nella notte.sulla A4: cosa è accaduto Era uno dei cinque feriti che erano stati rilevati nell'ambito di unche aveva coinvolto un mini-van sulla A4. Tra i caselli di Marcallo-Mesero e Novara Est, il mezzo aveva finito per ribaltarsi. A bordo c'erano i ragazzi di una squadra di calcio giovanile, reduce da una trasferta in Versilia. Da subito le condizioni del ragazzo sono apparse particolarmente critiche e prima che si concretizzasse la tragedia in seguito al trasporto in ospedale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti la Polizia Stradale, l'elisoccorso, diverse ambulanze e gli uomini dei ...