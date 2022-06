Genova, sta per partorire ma l'auto è bloccata nel traffico: polizia la scorta in ospedale. Così nasce Anita (Di lunedì 13 giugno 2022) Una pattuglia ha scortato fino all'ospedale di Genova una donna in travaglio. Aveva paura di rimanere imbottigliata nel traffico dei vacanzieri in Liguria e perciò ha chiesto aiuto alle forze dell'... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Una pattuglia hato fino all'diuna donna in travaglio. Aveva paura di rimanere imbottigliata neldei vacanzieri in Liguria e perciò ha chiesto aiuto alle forze dell'...

Pubblicità

Annatonnaro : RT @AntonellaNapoli: #Romapride2022 ora! Grazie anche a chi sta sfilando in allegria e serenità per le strade di #Genova, #Dolo, #Bergamo e… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Sta bene la ragazza scomparsa il 27 settembre da #Genova. La mamma della sedicenne, che aveva lanciato per lei un vide… - deman20181 : #verini PD sta dicendo che i dati incoraggiano Dopo aver perso Palermo e Genova - saggiadecisione : I grillini a #Genova (e dico Genova) ha raggiunto il 4%. #Grillo come sta?!? - Giopigli : RT @riotta: La vittoria del centrodestra a Genova e Palermo è una grande storia nazionale, su cui i leader Pd e M5S dovranno riflettere, di… -