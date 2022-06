F1, Zhou Guanyu: “È frustrante non finire la corsa, la mia gara era perfetta” (Di lunedì 13 giugno 2022) Si è conclusa con un ritiro l’avventura in Azerbaijan per il cinese Zhou Guanyu, out per un problema tecnico dopo una prima parte di gara perfetta. Il cinese ha dovuto alzare bandiera bianca, una situazione condivisa con il monegasco Charles Leclerc, lo spagnolo Carlos Sainz ed il danese Kevin Magnussen. Il motore della Ferrari ha tradito l’ex protagonista della FIA F2 che stava ottenendo il miglior risultato in carriera. Situazione ben diversa per il finnico Valtteri Bottas, 11mo sotto la bandiera a scacchi alle spalle del francese Esteban Ocon (Alpine). Il 23enne nativo di Shanghai ha rilasciato ai media attraverso la propria formazione: “È frustrante non finire la corsa, ma voglio concentrarmi sugli aspetti positivi della mia prestazione. La mia ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Si è conclusa con un ritiro l’avventura in Azerbaijan per il cinese, out per un problema tecnico dopo una prima parte di. Il cinese ha dovuto alzare bandiera bianca, una situazione condivisa con il monegasco Charles Leclerc, lo spagnolo Carlos Sainz ed il danese Kevin Magnussen. Il motore della Ferrari ha tradito l’ex protagonista della FIA F2 che stava ottenendo il miglior risultato in carriera. Situazione ben diversa per il finnico Valtteri Bottas, 11mo sotto la bandiera a scacchi alle spalle del francese Esteban Ocon (Alpine). Il 23enne nativo di Shanghai ha rilasciato ai media attraverso la propria formazione: “Ènonla, ma voglio concentrarmi sugli aspetti positivi della mia prestazione. La mia ...

