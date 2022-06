Elezioni | Zanette confermato sindaco di Tarvisio 

(Di lunedì 13 giugno 2022) Renzo, appoggiato dalle liste Insieme per Tarvisio, Fratelli d’Italia – Vivi Tarvisio e Lega Salvini Premier – Prima Tarvisio!, è statodel Comune di Tarvisio con 1.452 voti, pari al 65,38 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: – Renato Carlantoni (Oltre, Con Noi), con il 34,62 per cento dei voti (769).

