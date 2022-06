Elezioni in Francia, su Macron una tenaglia rossobruna (Di lunedì 13 giugno 2022) Sarà sfida all’ultimo voto fra centro e sinistra per il secondo turno delle Elezioni legislative in Francia, il 19 giugno. Al primo turno del 12 giugno la Nupes di Mélenchon ha ottenuto il 25,6% raggiungendo Ensemble! di Macron. Per il capo dello Stato, che in Francia ha poteri sostanziali data la forma di repubblica presidenziale e non parlamentare come in Italia, rischia di non esserci più una solida maggioranza all’Assemblea nazionale. Si tratta di una battuta d’arresto e di un clamoroso pareggio con il leader della sinistra radicale. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulta nettamente in testa al primo turno delle Elezioni legislative. Ha infatti ricevuto solo 21.400 voti in più rispetto alla coalizione di sinistra. Bassa ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Sarà sfida all’ultimo voto fra centro e sinistra per il secondo turno dellelegislative in, il 19 giugno. Al primo turno del 12 giugno la Nupes di Mélenchon ha ottenuto il 25,6% raggiungendo Ensemble! di. Per il capo dello Stato, che inha poteri sostanziali data la forma di repubblica presidenziale e non parlamentare come in Italia, rischia di non esserci più una solida maggioranza all’Assemblea nazionale. Si tratta di una battuta d’arresto e di un clamoroso pareggio con il leader della sinistra radicale. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulta nettamente in testa al primo turno dellelegislative. Ha infatti ricevuto solo 21.400 voti in più rispetto alla coalizione di sinistra. Bassa ...

