Draghi a Kiev giovedì con Scholz e Macron | sul tavolo i negoziati di pace e i corridoi del grano

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi sarà già giovedì a Kiev. E insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente della Francia Emmanuel Macron presenterà tutto il sostegno dell'Europa all'Ucraina invasa dalla Russia e in procinto di entrare nell'Unione. A riferire la data della visita è oggi La Stampa, che spiega come la presenza dell'Italia contribuirà a rompere il tradizionale asse franco-tedesco. Anche perché è Roma in prima linea in questa crisi e sta favorendo il percorso dell'Ucraina verso l'Ue. Ma per Draghi il viaggio costituirà anche l'occasione per discutere dei negoziati di pace con la Russia e della possibilità di giungere a una tregua. Anche se il governo di Zelensky non vuole cedere territori.

