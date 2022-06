Comunali: Taranto, affluenza inferiore di 6 punti rispetto al 2017 (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha votato il 52,13% degli elettori alle Comunali di Taranto, una delle grandi città al voto. rispetto alle elezioni del 2017, sono più di 6 punti percentuali in meno. Allora votò il 58,52% degli aventi diritto. Ieri, su 163.778 elettori, si sono recati alle urne (191 le sezioni allestite) in 85.371. Lo scatto in termini di affluenza si è avuto dopo le 19. La penultima rilevazione aveva invece registrato un’affluenza del 34,63%. A Taranto i candidati sindaco in corsa sono 4: Rinaldo Melucci, del Pd, sindaco uscente, a capo della coalizione “Ecosistema Taranto” fatta da 11 liste, con Pd, M5S, Verdi, Psi-Pri e varie civiche di area progressista; Walter Musillo, ex segretario del Pd negli anni passati, che guida la “Grande alleanza per ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha votato il 52,13% degli elettori alledi, una delle grandi città al voto.alle elezioni del, sono più di 6percentuali in meno. Allora votò il 58,52% degli aventi diritto. Ieri, su 163.778 elettori, si sono recati alle urne (191 le sezioni allestite) in 85.371. Lo scatto in termini disi è avuto dopo le 19. La penultima rilevazione aveva invece registrato un’del 34,63%. Ai candidati sindaco in corsa sono 4: Rinaldo Melucci, del Pd, sindaco uscente, a capo della coalizione “Ecosistema” fatta da 11 liste, con Pd, M5S, Verdi, Psi-Pri e varie civiche di area progressista; Walter Musillo, ex segretario del Pd negli anni passati, che guida la “Grande alleanza per ...

