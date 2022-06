Ciao Darwin | concorrente paralizzato dopo incidente sui rulli Bonolis non mi ha mai cercato

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’a ‘’ che lo ha reso tetraplegico, racconta dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ la sua tragedia e come la sua vita sia cambiatala caduta suidurante la prova del ‘Genodrome’. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto”, dice, sottolineando che “Paolonon mi ha maiper sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”. “Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”, precisa ...