Chiellini già ragiona da dirigente | “Gatti? Ha qualità sopra la media Inter favorita per lo scudetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Una carezza al nuovo arrivato e un po’ di pressione sugli avversari di sempre. Giorgiovuole ancora concedersi un po’ di tempo per combattere su un campo da calcio (negli Stati Uniti), ma giàe parla da. Lo ammette lui stesso: “Mi piacerebbe una parte dirigenziale nel mondo del calcio”. La carezza è per Federico, centrale del Frosinone in prestito dalla Juventus, che ha esordito in azzurro contro l’Inghilterra: “Mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l’Argentina. E’ un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, hafisiche e tecniche anchela. Deve lavorare. Non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juventus e la ...