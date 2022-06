Campania | si perde un altro bimbo in spiaggia | attimi di paura sul litorale

(Di lunedì 13 giugno 2022) Si sono vissuti di nuovodisulle spiagge campane per undi pochi anni, che si era smarrito questa mattina suldi Castellabate, in Cilento. Castellabate,siin: ritrovato dopo poco Secondo quanto riporta “Il Giornale del Cilento”, il piccolo era giunto incon gli adulti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

TV7Benevento : Covid. In Campania calo tasso positività e ricoveri ordinari. - -

Agenzia ANSA

... i nipoti e pronipoti ora lo piange tutta la città cheun'icona tenera e popolare, un sorriso ... La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della...La Regioneè disponibile ad aggiungere risorse per garantire anche il trasporto gratis dai ... se dopo due proposte di lavoro stagionale c'è un rifiuto siil Reddito. Credo sia il ... Pnrr: Di Maio, anno importante, chi sbaglia perde i soldi - Campania e perde la causa. Revoca beni confiscati alla camorra, il comune non si costituisce in giudizio e perde la causa. Occhi puntati di commissione Antimafia e magistratura. Una vicenda “oscura”, anomala c ...Sulla base dell'atto di indirizzo varato dalla Regione Campania per la prevenzione, gestione e presa in carico del paziente con fratture da fragilità, circa 100 tra specialisti ed esperti del nostro t ...