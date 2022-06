"Bonolis non mi ha mai cercato": lo sfogo del concorrente di Ciao Darwin rimasto invalido (Di lunedì 13 giugno 2022) Gabriele Marchetti da 3 anni soffre di una tetraparesi a causa di un incidente occorso durante la prova del genodrome di Ciao Darwin Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Gabriele Marchetti da 3 anni soffre di una tetraparesi a causa di un incidente occorso durante la prova del genodrome di

Pubblicità

agnostico43 : Ciao Darwin, l'accusa di Gabriele Marchetti rimasto tetraplegico dopo l'incidente al gioco dei rulli: «Bonolis non… - madiacinzia2 : - sulsitodisimone : Ciao Darwin, il concorrente rimasto tetraplegico: “Bonolis non mi ha mai cercato” - GioiaKiss : RT @fabiofabbretti: Parla Gabriele Marchetti, l’uomo rimasto tetraplegico a #CiaoDarwin: «Per me è finito tutto. Bonolis non mi ha mai cerc… - erzaquellavera : A me non interessa cosa fa Paolo Bonolis per quanto mi riguarda potrebbe anche dire la messa nel paesino dei miei g… -