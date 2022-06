Bellanova Inter, possibile contropartita nell’affare. Le ultime (Di lunedì 13 giugno 2022) Bellanova Inter: terminato poco fa l’incontro con il Cagliari. possibile inserimento di una contropartita per i rossoblù Si sono incontrati nel pomeriggio a Milano il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca e Piero Ausilio per parlare del trasferimento di Raoul Bellanova all’Inter. Come riportato da SkySport si è parlato dell’inserimento di Cesare Casadei nell’affare come contropartita tecnica ma al momento non c’è stata ancora alcuna fumata bianca. Nuovo incontro atteso a giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022): terminato poco fa l’incontro con il Cagliari.inserimento di unaper i rossoblù Si sono incontrati nel pomeriggio a Milano il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca e Piero Ausilio per parlare del trasferimento di Raoulall’. Come riportato da SkySport si è parlato dell’inserimento di Cesare Casadeicometecnica ma al momento non c’è stata ancora alcuna fumata bianca. Nuovo incontro atteso a giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Accordo con #Dybala, punto #Lukaku, stretta su Asslani e Bellanova, rilancio Psg: Inter, sono giorni caldi - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter Gli aggiornamenti sulla trattativa per #Bellanova - DiMarzio : . @Inter, incontro con il @CagliariCalcio per #Bellanova - calciomercatogp : Incontro positivo tra Cagliari e Inter per Bellanova! La trattativa prosegue ma i nerazzurri restano vigili anche s… - CalcioNews24 : Possibile contropartita per il #Cagliari nell'affare #Bellanova con l'#Inter ?? -