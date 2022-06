Bayern Monaco | Lewandowski ha scelto tra Psg e Barcellona

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante l'interessamento del Psg per Robert, centravanti in uscita dal, il polacco hala prossima destinazione,...

Oliver Kahn, CEO del, ha parlato dell'acquisto di Ryan Gravenberch da parte del club bavarese: le dichiarazioni Oliver Kahn, ai canali ufficiali del club, ha parlato dell'acquisto di Gravenberch da parte del ...Commenta per primo Ryan Gravenberch , annunciato oggi dalcome nuovo acquisto dall'Ajax, ha speso queste parole in occasione della comunicazione ufficiale: 'Quando ilmi ha chiamato non ho dovuto pensarci due volte. Parliamo di uno dei ..."L'FC Bayern ha ingaggiato Ryan Gravenberch dai campioni d'Olanda dell'Ajax Amsterdam. Il 20enne nazionale olandese ha firmato un contratto fino al 2027". "Ryan Gravenberch porterà molto alla nostra s ...Ryan Gravenberch firma un contratto fino al 2027 con il Bayern Monaco. All'Ajax vanno circa 24 milioni bonus compresi.