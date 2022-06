ATP Halle 2022 | Basilashvili elimina Rublev | Rune sconfitto subito da Carreno-Busta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sono iniziati i match del primo turno del torneo ATP di. Sull’erba tedesca è già terminato il cammino del russo Andrey, testa di serie numero tre del torneo, che è statodal georgiano Nikolozin due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Adessoaffronterà il vincente del match tra il tedesco Oscar Otte ed il serbo Miomir Kecmanovic. Dopo un ottimo Roland Garros, il danese Holgerstecca all’esordio sull’erba, perdendo in due set con lo spagnolo Pablo, non certamente uno specialista. L’iberico si è imposto per 6-3 7-6 ed il suo prossimo avversario uscirà dall’incontro tra l’americano Sebastian Korda ed il cileno Cristian Garin. Il campione in carica ...

Buone notizie arrivano da Jannik Sinner dopo la sua rinuncia al torneo di Halle che aveva fatto temere un allungamento dei tempi di recupero dopo l'infortunio al ginocchio. Sinner ha saltato anche l'ATP 500 di Halle, in corso questa settimana, ma ha rassicurato tutti. "Scusate per l'assenza, è stato davvero fustrante per me dover abbandonare il Roland Garros" ha detto.