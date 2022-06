Alba Parietti dopo il furto in casa svela: “Non denuncio perchè …” (Di lunedì 13 giugno 2022) Tramite un lungo e duro sfogo pubblicato su Instagram Alba Parietti ha informato i suoi followers di essere stata vittima di frequenti furti in casa sua. La showgirl ha comunque voluto precisare di non avere intenzione di sporgere alcuna denuncia. Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, del lungo sfogo pubblicato sui social dalla celebre showgirl italiana Alba Parietti. La madre di Francesco Oppini ha di preciso raccontato di essere stata vittima di frequenti furti all’interno della sua abitazione ma di non avere alcuna intenzione di denunciare quanto successo. Ma esattamente, per quale motivo? Furti in casa per la showgirl Alba Parietti Oggetti di grande valore sono stati quelli rubati alla celebre showgirl Alba ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 13 giugno 2022) Tramite un lungo e duro sfogo pubblicato su Instagramha informato i suoi followers di essere stata vittima di frequenti furti insua. La showgirl ha comunque voluto precisare di non avere intenzione di sporgere alcuna denuncia. Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, del lungo sfogo pubblicato sui social dalla celebre showgirl italiana. La madre di Francesco Oppini ha di preciso raccontato di essere stata vittima di frequenti furti all’interno della sua abitazione ma di non avere alcuna intenzione di denunciare quanto successo. Ma esattamente, per quale motivo? Furti inper la showgirlOggetti di grande valore sono stati quelli rubati alla celebre showgirl...

Pubblicità

Marilenapas : RT @fanpage: Alba Parietti vittima di furto nella sua casa a Milano racconta della rabbia che prova ora: i ladri hanno portato via abiti di… - Frankf1842 : RT @fanpage: Alba Parietti vittima di furto nella sua casa a Milano racconta della rabbia che prova ora: i ladri hanno portato via abiti di… - Rossifakee : @MaggieEllsworth pure te come Alba Parietti la TV in bagno - infoitcultura : Alba Parietti, ladri in casa: «Mi hanno rubato abiti pregiatissimi e pezzi irripetibili» - FCassone74it : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… -