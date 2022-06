Aggressione a Guaidó | che succede all’opposizione venezuelana

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 giugno 2022) Che fine ha fatto Juan, il giovane leader dell’opposizione che sembrava destinato a liberare il Venezuela dal regime di Nicolás Maduro? Dal 2019, quandoè stato nominato presidente del Parlamento e, di conseguenza, presidente ad interim del Paese per mandato della Costituzione, molto è cambiato. La coalizione delle forze politiche che resistono al totalitarismo di Maduro e i suoi è molto divisa e la visibilità internazionale del dramma venezuelano è calata, nonostante i disagi sono uguali o peggiori. Alcune testate come l’agenzie Bloomberg hanno recentemente raccontato di una presunta ripresa economica del Paese sudamericano, ma la verità è che la crisi resta, è cambiata solo la presenza di più liquidità nel mercato interno per via delle sanzioni internazionali e l’impossibilità di fare uscire i capitali. Lo ...