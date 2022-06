Addio Sugar | discografico marito della Caselli

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Addio a Piero Sugar, protagonista della discografia. Marito di Caterina Caselli e figlio di Ladislao. guidò la CGD.… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Piero Sugar, protagonista della discografia. Marito di Caterina Caselli e figlio di Ladislao. guidò la CGD. #ANSA… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Piero Sugar, protagonista della discografia. Marito di Caterina Caselli e figlio di Ladislao. guidò la CGD. #ANSA… - infoitcultura : Addio a Sugar, l’editore-marito della Caselli - daniele19921 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Piero Sugar, protagonista della discografia. Marito di Caterina Caselli e figlio di Ladislao. guidò la CGD. #ANSA… -

Il ricordo del ministro della Cultura Franceschini: 'Nella sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi ...Nel 1971 è nato il loro figlio Filippo, che dal 1997 è amministratore delegato del Gruppoe dal 2015 al 2018 è stato anche presidente del consiglio di gestione della Siae. A metà degli ...Una famiglia-impresa, tra le poche rimaste in Europa, che ha saputo crescere investendo capitale e tecnologie, entusiasmo e competenze nel mondo della musica, attraversato da cambiamenti epocali: la d ...L'incontro di Caterina Caselli con Piero Sugar, che è poi diventato l'uomo della sua vita, avvenne in modo del tutto casuale, ma lei non ebbe dubbi quando decise di pronunciare il… Leggi ...