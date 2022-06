A quando una piazza anche in Italia? (Di lunedì 13 giugno 2022) Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà, scomparsa – come si ricorderà, il 5 luglio 2021. La data clou sarà il 6 luglio prossimo e da quel giorno in poi l’artista Italiana, scomparsa nel 2021, sarà ricordata per sempre. Almeno in Spagna. Raffaella Carrà ci ha lasciato: tutti i messaggi di addio dal mondo dello spettacolo alla politica X Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Madrid dedica unaa Raffaella Carrà, scomparsa – come si ricorderà, il 5 luglio 2021. La data clou sarà il 6 luglio prossimo e da quel giorno in poi l’artistana, scomparsa nel 2021, sarà ricordata per sempre. Almeno in Spagna. Raffaella Carrà ci ha lasciato: tutti i messaggi di addio dal mondo dello spettacolo alla politica X Leggi ...

marattin : Tutti i partiti o attori sociali dicono che il taglio del cuneo fiscale è una priorità assoluta. Ma nell’autunno sc… - AlbertoBagnai : Sul FQ una considerazione non nuovissima (era già vecchia quando la feci qui: - _Nico_Piro_ : Infine una riflessione personalissima. Da qualche giorno ricevo attacchi #guerratroll (cioè account fake con lo ste… - nonf4recosi : cioè tra una settimana esatta scoprirò quando mi toccherà fare l’orale ma io no muoio sul momento se sono prima???????????????????????? - santaseraf : @PierluigiGuidi a me ha fatto impazzire quando gli ho risposto facendogli vedere come una sua argomentazione non av… -