(Di domenica 12 giugno 2022) Ha creato sculture con il legno, il gesso, la ceramica e il bronzo. E ora, in questo International Year of Glass 2022,si è dedicato al vetro soffiato, mettendone in mostra tutte le incredibili potenzialità

MOSTRE ED EVENTIFino all'8 gennaiodopo 16 anni torna alla Reggia di Venaria con dieci grandi sculture che trovano posto all'interno della residenza sabauda: dalla Corte d'onore, passando per i ...Mercoledì 8 giugno, alle 17, il Chiostro degli Agostiniani della storica dimora nobiliare, ospita l'appuntamento del ciclo "Contemporary Art Colloquia" con lo scultore britannico,, lo ... Tony Cragg, la poesia della materia Mostre, concerti, teatro. In attesa che parta ufficialmente la stagione estiva, non mancano gli appuntamenti per chi resta in città nel weekend ...Torino - Fino all'8 gennaio 2023 l'artista inglese Tony Cragg espone dieci sculture che si riconnettono al genius loci della Reggia di Venaria in una sorta di ridefinizione post-moderna dello stile Ba ...