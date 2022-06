”Speciale Tg4: il voto di giugno”, lunedì 13 giugno a partire dalle 13:55 (Di domenica 12 giugno 2022) Speciale TG4: il volto di giugno; lo Speciale sulle elezioni condotto da Giuseppe Brindisi. Speciale Tg4: il voto di giugno, lunedì 13 giugno dalle 13:55 lunedì 13 giugno, dalle ore 13.55 alle ore 18.55 andrà in onda “Speciale Tg4: il voto di giugno”; condotto da Giuseppe Brindisi, per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative, con le proiezioni del voto di Tecnè. Collegamenti con il Viminale, con le sedi dei partiti Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia; con i comitati elettorali dei vari candidati e con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022)TG4: il volto di; losulle elezioni condotto da Giuseppe Brindisi.Tg4: ildi1313:5513ore 13.55 alle ore 18.55 andrà in onda “Tg4: ildi”; condotto da Giuseppe Brindisi, per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative, con le proiezioni deldi Tecnè. Collegamenti con il Viminale, con le sedi dei partiti Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia; con i comitati elettorali dei vari candidati e con le ...

Pubblicità

LinkaTv : E' iniziato Tg4 - edizione speciale 'diari su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Tg4 - speciale su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Tg4 - speciale su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - Antonie62537279 : X chi volesse avere ancora altre notizie sulla guerra #Russia,#Ucraina ...su #Rete4 va in onda ogni giorno alle 15:… - TeleConsiglio : Altri smettono, o interrompono. Non così per quelli dello Speciale #Tg4 del pomeriggio, ora in onda, che non perdon… -