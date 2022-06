Sbk Misano, Rinaldi: "Bautista fa un altro sport al momento" (Di domenica 12 giugno 2022) Un altro terzo posto dopo quello di ieri per Michael Rinaldi . Il pilota italiano si è caricato dopo la delusione della Superpole Race ed è partito per fare la sua gara, cosa che effettivamente ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 12 giugno 2022) Unterzo posto dopo quello di ieri per Michael. Il pilota italiano si è caricato dopo la delusione della Superpole Race ed è partito per fare la sua gara, cosa che effettivamente ha ...

Pubblicità

motosprint : #Sbk Misano, #Rinaldi: “Bautista fa un altro sport al momento” ??? - gponedotcom : “Non conosce né la moto, né le gomme, ma cerca di darmi dei consigli utili. Il podio di oggi ha più valore di quell… - gponedotcom : “A breve la proverò per la prima volta, ma non correrò in MotoGP nel 2023. Oggi abbiamo migliorato la moto dopo i p… - motoblogit : SBK Misano: Bautista imprendibile anche in Gara-2 - sportli26181512 : Superbike a Misano: Bautista vince Gara 2, Superpole Race a Razgatlioglu: Bautista vince anche Gara 2 di Superbike… -