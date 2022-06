Regina Elisabetta, solo lei può farlo: Kate e Camilla devono farsene una ragione (Di domenica 12 giugno 2022) La Regina Elisabetta ha appena terminato i festeggiamenti per il giubileo che ha segnato i suoi strabilianti 70 anni di regno. C’è qualcosa che durante le celebrazioni è concesso soltanto a lei e sicuramente lo avrete notato. Elisabetta II ha raggiunto un traguardo davvero straordinario e che nessuno aveva mai eguagliato prima. Una donna che ha dimostrato nel corso degli anni di avere a cuore la serenità e soprattutto la stabilità dei sudditi. Regina Elisabetta II-Altranotizia (fonte: Google)La Regina Elisabetta si è mostrata in tutta la sua eleganza e ha presenziato alle celebrazioni con la solita classe che la contraddistingue da sempre. Impeccabile e perfetta come sempre ha abbracciato la numerosa folla. Dietro ad ogni uscita pubblica dei reali ... Leggi su altranotizia (Di domenica 12 giugno 2022) Laha appena terminato i festeggiamenti per il giubileo che ha segnato i suoi strabilianti 70 anni di regno. C’è qualcosa che durante le celebrazioni è concesso soltanto a lei e sicuramente lo avrete notato.II ha raggiunto un traguardo davvero straordinario e che nessuno aveva mai eguagliato prima. Una donna che ha dimostrato nel corso degli anni di avere a cuore la serenità e soprattutto la stabilità dei sudditi.II-Altranotizia (fonte: Google)Lasi è mostrata in tutta la sua eleganza e ha presenziato alle celebrazioni con la solita classe che la contraddistingue da sempre. Impeccabile e perfetta come sempre ha abbracciato la numerosa folla. Dietro ad ogni uscita pubblica dei reali ...

