Ragazzo di 19 anni uccide il padre e chiama il 112

Undi 19questa mattina ha ucciso il padre, 57, con cui viveva a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del SIS e il medico legale. A ...SESTO SAN GIOVANNI. Undi 19ha ucciso il padre di 57 con cui viveva, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Poi ha chiamato i carabinieri: "Ho ucciso mio padre". Nell'appartamento in via Saint Denis 9 i ...Nell’appartamento in via Saint Denis 9, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che hanno trovato il 19enne in stato di shock e in camera da letto il cadavere del padre del ...“Ho ucciso mio padre”. Sono in corso le indagini dei carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale Così ha detto un ...