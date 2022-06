Platani in festa: sabato prossimo a Ragusa artisti di strada e dj set (Di domenica 12 giugno 2022) Ragusa – A sette giorni dall’evento, fervono i preparativi per la seconda edizione di Platani in festa. Promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, si prefigge l’intento di rivitalizzare una delle vie di comunicazioni più interessanti della città, quello stesso viale dei Platani che, fino a qualche anno fa, era un dinamico punto di riferimento per la presenza di numerose attività commerciali e che, adesso, complice anche la crisi, si sono ridotte di numero. La parrocchia si è intestata la missione di fare trascorrere una serata in allegria e spensieratezza a tutti i residenti. E non solo. L’appuntamento di sabato 18 giugno prenderà il via alle 20,30 e vedrà alternarsi, lungo tutto il viale, artisti di strada e dj set. Ma ci saranno ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022)– A sette giorni dall’evento, fervono i preparativi per la seconda edizione diin. Promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a, si prefigge l’intento di rivitalizzare una delle vie di comunicazioni più interessanti della città, quello stesso viale deiche, fino a qualche anno fa, era un dinamico punto di riferimento per la presenza di numerose attività commerciali e che, adesso, complice anche la crisi, si sono ridotte di numero. La parrocchia si è intestata la missione di fare trascorrere una serata in allegria e spensieratezza a tutti i residenti. E non solo. L’appuntamento di18 giugno prenderà il via alle 20,30 e vedrà alternarsi, lungo tutto il viale,die dj set. Ma ci saranno ...

