Paperissima Sprint: quando inizia, quante puntate e conduttori (Di domenica 12 giugno 2022) Manca davvero poco all'esordio della nuova edizione di Paperissima Sprint. Dopo l'arrivederci di Striscia la Notizia, è arrivato infatti il momento dello storico programma estivo che prenderà il posto del tg satirico di Canale 5 per i mesi estivi. A partire da lunedì 13 giugno tornerà quindi sul canale Mediaset il varietà estivo ideato da Antonio Ricci. Paperissima Sprint su Canale 5 dal 13 giugno 2022 A partire da lunedì 13 giugno 2022, andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint. L'ormai storico show di Antonio Ricci, scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti, verrà trasmesso dalle ore 20:35 e, come sappiamo, andrà a sostituire Striscia la Notizia nei mesi estivi. Le puntate di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 giugno 2022) Manca davvero poco all'esordio della nuova edizione di. Dopo l'arrivederci di Striscia la Notizia, è arrivato infatti il momento dello storico programma estivo che prenderà il posto del tg satirico di Canale 5 per i mesi estivi. A partire da lunedì 13 giugno tornerà quindi sul canale Mediaset il varietà estivo ideato da Antonio Ricci.su Canale 5 dal 13 giugno 2022 A partire da lunedì 13 giugno 2022, andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione di. L'ormai storico show di Antonio Ricci, scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti, verrà trasmesso dalle ore 20:35 e, come sappiamo, andrà a sostituire Striscia la Notizia nei mesi estivi. Ledi ...

Pubblicità

lamescolanza : Torna l'edizione estiva di 'Paperissima Sprint' - Il Decoder - L0vEsAr0unD : RT @_THE0VERTH1NKER: Ma la gente non si stanca? A striscia la notizia si parla sempre delle solite cose, ma le situazioni diventano sempre… - _THE0VERTH1NKER : Ma la gente non si stanca? A striscia la notizia si parla sempre delle solite cose, ma le situazioni diventano semp… - potterhead_1000 : @Federic01996 Nella pubblicità dicono da domani torna paperissima sprint ecc - VitaDiLeoG : Anno del signore 2022 e ancora c'è Paperissima Sprint in TV -