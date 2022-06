Oroscopo giornaliero | 12 giugno 2022

(Di domenica 12 giugno 2022) La luna in Scorpione quadra con Saturno in Acquario alle 10:45, sollecitando la responsabilità e la maturità. Si connette con Nettuno in Pesci alle 11:01, ispirando un’atmosfera creativa, e si connette con Plutone in Capricorno alle 15:34, portando trasformazione. La luna si oppone a Mercurio in Toro alle 17:40, il che potrebbe aumentare la comunicazione.

