Milano, contagi quintuplicati in sette giorni: "È la diffusione di Omicron 5. Il quadro clinico però non è cambiato" (Di domenica 12 giugno 2022) I positivi a Milano si sono quintuplicati nel corso di una settimana: venerdì 10 erano 1.095, mentre il venerdì precedente erano 261. Secondo Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale intervistato da Il Corriere della Sera, in questo aumento gioca un ruolo primario Omicron 5, " che ha un R0 molto elevato, intorno a 20. L'ondata di marzo è stata dettata da Omicron 2, è probabile che si arrivi a una situazione analoga". Omicron 4, invece, "non ha avuto quasi nessun impatto". Va sottolineato, prosegue dalle pagine del quotidiano, che "il quadro clinico provocato da questa ultima forma del virus non è cambiato". I sintomi sono perciò lievi. Invece, spiega La Vecchia, i pazienti ricoverati sono in maggioranza persone che ...

