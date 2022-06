Milan | Dida | “Maignan ha assorbito tutti i miei insegnamenti”

Pubblicità

PianetaMilan : .@acmilan, #Dida: '@mmseize ha assorbito tutti i miei insegnamenti' #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanLiveIT : #Milan, #Dida parla di #Maignan e della sua crescita ???? - SempreMilanit : ?? I meriti di Dida #Milan #SempreMilan - MilanSpazio : Dida pazzo di Maignan: “L’abbiamo fatto al Milan quest’anno!” - sportface2016 : #Milan Le parole di Nelson #Dida su #Maignan e #Pioli -

... colui che tra i pali del Diavolo ha vinto tutto! Si spera che Maignan possa avere una simile carriera al, ma è già sicuramente un bene poter riceve insegnamenti da. Ciò che ha sempre ...Nelson, attuale preparatore dei portieri deled ex estremo difensore rossonero, ha parlato della crescita di Mike Maignan . 'Assorbe tutto, è migliorato molto e ha imparato tanto soprattutto con ...Su Pioli: "Tutti i calciatori lo rispettano e lo ascoltano, ha potenziale e può fare ancora tanto di più. Il successo di quest’anno gli darà tranquillità anche per il futuro”.Nonostante l'addio a parametro zero di Donnarumma il Milan è riuscito ad assicurarsi un portiere di sicura affidabilità come Mike Maignan. La stagione del ...