Matteo Berrettini in finale degli ATP Stoccarda: “Volevo arrivare proprio qui” (Di domenica 12 giugno 2022) Una rinascita sportiva dopo il periodo d’inattività dovuto all’operazione subita alla mano. Il periodo difficile è ormai alle spalle per Matteo Berrettini che ha raggiunto la finale degli ATP Stoccarda al suo rientro ufficiale in un torneo del tennis internazionale. Il tennista romano dovrà vedersela contro l’anglosassone Andy Murray nell’ultimo atto della manifestazione su erba sponsorizzata dalla Mercedes. L’obiettivo è tornare a vincere scalando quella classifica rimasta ferma dopo lo stop. Le dichiarazioni di Matteo Berrettini dopo aver raggiunto la finale degli ATP Stoccarda “Sono veramente felice. Volevo esattamente questo, la finale – le parole di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Una rinascita sportiva dopo il periodo d’inattività dovuto all’operazione subita alla mano. Il periodo difficile è ormai alle spalle perche ha raggiunto laATPal suo rientro ufficiale in un torneo del tennis internazionale. Il tennista romano dovrà vedersela contro l’anglosassone Andy Murray nell’ultimo atto della manifestazione su erba sponsorizzata dalla Mercedes. L’obiettivo è tornare a vincere scalando quella classifica rimasta ferma dopo lo stop. Le dichiarazioni didopo aver raggiunto laATP“Sono veramente felice.esattamente questo, la– le parole di un ...

